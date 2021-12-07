Синоптики назвали сроки наступления апогея похолодания в Москве

В ночь на среду, 8 декабря, в Москве начнется похолодание, апогей которого ожидается к концу недели. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщается на портале центра погоды «Фобос».

«В ночь на среду [8 декабря] начнется похолодание, и уже к вечеру среды в тылу циклона температура воздуха опустится с сегодняшних около нулевых значений до минус –7…–9 градусов. Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с северо-запада, вдоль восточных границ Подмосковья, и поспособствует усилению морозов», — говорится в сообщении.

В центре погоды добавили, что в ночь на четверг, 9 декабря, в Москве температура опустится до –10 градусов, а апогей похолодания придется на пятницу, 10 декабря, когда в столице температура понизится до –15…–17 градусов. <…> Такой же будет минимальная температура воздуха и в субботу, 11 декабря.

Отмечается, что в воскресенье, 12 декабря, морозы начнут отступать и уже днем потеплеет до –2…–4 градусов.

Накануне метеорологи предупредили жителей Европы об аномально холодной зиме и выразили опасение относительно циклонов, которые все чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений. Согласно прогнозу ученых, в январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария. С ними обрушится шквал снежных бурь.