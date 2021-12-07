Экономист назвал причины вероятного отказа SWIFT от отключения России

Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов объяснил, почему, по его мнению, Евросоюз и США не смогут отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 7 декабря, экономист разъяснил, что платежная система регулируется международной организацией, поэтому отключение РФ от платежной системы SWIFT не может произойти по решению США или ЕС.

«Использование этой международной организации в политических целях нанесет довольно значительный ущерб репутации этой системы международных расчетов, поэтому я не уверен, что система SWIFT будет принимать решение о санкциях», — считает Колганов.

Он напомнил, что прецедент подобных действий уже имел место, когда от системы SWIFT отключили Иран, но затем стало известно о существовании возможности обхода блокировки через другие каналы международных расчетов, что тоже создает «серьезные технические трудности».

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило о том, что сейчас в США и Евросоюзе (ЕС) рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину.