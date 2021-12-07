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Ученые назвали полезное средство для людей старше 50 лет

Ученые назвали самое полезное средство для пожилых людей
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Ученые из Университета Нортумбрии (Великобритания) рассказали о самых эффективных биодобавках для людей старше 50 лет. Об этом сообщает газета Daily Express.

Лучшим продуктом для поддержания здоровья после 50 лет, как сообщает издание, ученые считают жирные кислоты омега-3, которые в большм количестве содержатся в рыбьем жире, в особенности в печени трески.

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Отмечается. что, рыбий жир продается и в виде жидкости или в капсулах.

По мнению ученых, жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, обладают массой полезных свойств, необходимых для нормальной работы сердца.

«Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов, повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить кровяное давление», — уточнили специалисты.

Как отмечается в материале, добавка рыбьего жира (омега-3) улучшает приток крови к мозгу во время умственной деятельности и оказывает влияние на некоторые аспекты мышления у молодых людей.

Именно это свойство, по мнению экспертов, особенно важно для людей среднего возраста, а также для пожилых. Благодаря употреблению жирной рыбы или приему добавок омега-3 наблюдается хороший приток крови к мозгу, что позволяет предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.

13 ноября ученые из Университета Западной Австралии назвали снижающий артериальное давление напиток. После проведенных исследований, специалисты пришли к выводу, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления.

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