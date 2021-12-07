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Глава Минтруда Котяков: российским пенсионерам компенсируют высокую инфляцию

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Необходимо ввести возможность дополнительной компенсации для пенсионеров в 2022 году, если инфляция превысит заложенный уровень индексации. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил глава Минтруда Антон Котяков во время правительственного часа в Госдуме.

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Глава ведомства отметил, что по поручению президента России Владимира Путина уже подготовил соответствующие предложения.

«Мы все понимаем, что индексация фактической инфляции будет сформирована в несколько большем объеме. Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение», — заявил Котяков.

Как добавил Котяков, индексация пенсий в 2022 году заложена на уровне 5,9%. Если фактическая инфляция будет выше этого показателя, то разрыв необходимо будем компенсировать, пишет сайт «Газета.Ru».

Ранее, 19 ноября, Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных преступлений.

Уточнялось, что в бюджет ПФР будут начисляться денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества.

Накануне Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

22 сентября министр труда и социальной защиты России сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%.

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