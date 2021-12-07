Этап программы расселения аварийного жилья завершили в трех районах Карелии

В Сегежском, Пряжинском и Питкярантском районах Карелии завершили очередной этап программы переселения граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики.

В соответствии с показателями федерального центра до конца 2021 года в Карелии необходимо было расселить 45,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На сегодняшний день из 1532 жилых помещений площадью 63,75 тыс. кв. м фактически переселили 3558 человек. Таким образом, целевой показатель перевыполнен на 40%.

По данным на 7 декабря, контракты заключены для расселения 78 тыс. кв. м. Так, 838 квартир общей площадью 36,1 тыс. кв. м приобретены на вторичном рынке, 251 квартира площадью 10,1 тыс. кв. м — в строящихся домах. Компенсации выплачены собственникам 782 квартир площадью 31,8 тыс. кв. м, пишет ИА «Карелinform».

В рамках действующей программы расселения планируется возвести два десятка новых жилых домов. Два из них уже введены в эксплуатацию: это 43-квартирный дом на улице Белинского в Петрозаводске и 80-квартирный дом в Кондопоге. Продолжается строительство двух домов в республиканской столице: одного в поселке Янишполе и еще одного в Сортавале. На завершающей стадии находятся дома в Лахденпохье и Кондопоге.

В общей сложности в действующей программе участвуют 16 районов республики. Очередной этап полностью завершен в Сегежском, Пряжинском и Питкярантском районах.

Ожидается, что следующая программа переселения стартует в 2024 году. В нее войдут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Это порядка 4 тыс. домов, или более 1 млн кв. м.