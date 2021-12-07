Врач назвал эффективное средство для борьбы с зимней депрессией

Сезонное расстройство психики, называемое зимней хандрой, возникает из-за нехватки солнечного света. Бороться с ним можно светотерапией, рассказала 7 декабря невролог Айша Магомедова.

Для победы над зимней хандрой не нужны лекарственные препараты, отметила она.

«Это легкий вид депрессии, который довольно просто лечится, без медикаментов и психотерапии. От него можно избавиться светотерапией, то есть достаточно купить лампу с дневным освещением, которая излучает в большом количестве свет», — цитирует ее Федеральное агентство новостей.

Как добавила невролог, человек может самостоятельно продлить себе световой день. Помочь в этом могут специальные очки, излучающие дневной свет. Для достижения эффекта их надо носить около часа.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что австралийские ученые из Университета Дикина установили связь сидячего образа жизни и вероятностью развития тревожных симптомов и депрессии. Специалисты советуют больше двигаться и заниматься спортом, который способствует выбросу гормона эндорфина.

В октябре врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что дневная сонливость осенью может свидетельствовать о наличии депрессии. По словам специалиста, недостаток яркого солнечного света осенью может спровоцировать появление сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния.