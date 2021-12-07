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Цены на газ в Европе достигли почти $1130 за 1 тыс. куб. м

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Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник, 7 декабря, достигла почти $1130 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На хабе TTF в Нидерландах цена январского фьючерса выросла до $1129,4 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, общий рост данного показателя в сравнении с ценой закрытия накануне составила около 7%.

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Ранее в этот день управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что цены на газ в Европе будут расти и дальше. При этом, по мнению старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, при неблагоприятном развитии ситуации холодная зима заставит остановить работу промышленных предприятий.

6 декабря в «Газпроме» рассказали, что европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища. Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа стала причиной газового кризиса в Европе. Он подчеркнул, что данная нехватка спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками.

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