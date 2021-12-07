Американист оценил слова Трампа о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут «неравным матчем» для Вашингтона, — это его личная оценка происходящего. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил «Известиям» профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

«Это личная оценка Дональда Трампа. Он понимает, что за все четыре года своего президентства он не смог нормализовать отношения с РФ. Это была его не вина, а беда. Конечно, в этих словах кроются дань уважения Путину и горький сарказм в адрес Джо Байдена, который, с точки зрения Трампа и его избирателей, украл прошлогодние выборы», — сказал он.

Что касается самого виртуального саммита, политолог назвал позитивным сам факт онлайн-встречи. При этом Домрин подчеркнул, что не видит вероятности прорыва, никаких особых договоренностей главы государств сегодня не достигнут.

«Еще до встречи Байдена с Путиным в Женеве я говорил: для того чтобы тебя услышали, нужно говорить. <…> Путин должен лично, из собственных уст донести информацию до ушей Байдена. В этом ключе я считаю, что саммит необходим», — заключил политолог.

Накануне бывший глава Белого дома выразил мнение, что переговоры Путина и Байдена будут «неравным матчем» для американской стороны. Также Трамп добавил, что он сам всегда действовал по отношению к РФ жестко, при этом ему нравился российский президент.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

Последняя встреча глав государств прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Сначала президенты провели переговоры в узком составе, они продлились на полчаса больше запланированных протоколом 1 часа 15 минут. После этого состоялась встреча между делегациями России и США в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов.

В ходе саммита России и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.