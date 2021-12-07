Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Экономика
Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров
Мир
Лавров назвал заявления Киева «потоками сознания»
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Экономика
Греф назвал небылицами сообщения СМИ о готовящихся санкциях против России
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
Песков назвал рабочим процессом разные мнения регионов по QR-кодам
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Общество
Инфекционист призвал к спокойствию при появлении новых штаммов коронавируса

Глава Сбербанка Греф назвал ограничение конвертации рубля из-за санкций США невозможным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Сбербанка Герман Греф оценил информацию СМИ о планах США ввести санкции против России, например, ограничить конвертирование рубля. Греф во вторник, 7 декабря, назвал подобную информацию «небылицами» и «несусветной чушью», отметив что такие ограничения со стороны США неосуществимы.

Вторичная идея: в США решили ужесточить санкции против госдолга России
Для рынка российских облигаций большим ударом это не станет

«Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — заявил глава Сбербанка журналистам.

Как добавил Греф, он не хочет комментировать подобные публикации, так как осуществить указанные ограничения будет нереально.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Соединенных Штатах и странах Европы рассматривают введение новых санкций против России на случай, если Москва нападет на Киев. Санкции включают в себя ограничение конвертации рубля.

Кроме того, в Штатах рассматривают возможность введения санкций против ряда крупных российских кредитных организаций, а также Российского фонда прямых инвестиций. Также обсуждалась возможность отключения России от SWIFT, однако в США признали, что это нанесет удар по гражданам страны.

Помимо этого, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, добавляет сайт «Газета.Ru».

Как в этот же день «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, если новые санкции США будут введены, это создаст сложности, так как российская экономика зависит от иностранных валют. Однако «очередное испытание» — это мотивация в сторону развития, уверен парламентарий.

Накануне канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы сдержать возможное вторжение России на Украину. Как уточнило СМИ, речь шла о санкциях против окружения российского лидера Владимира Путина и госдолга РФ.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021