Глава Сбербанка Греф назвал ограничение конвертации рубля из-за санкций США невозможным

Глава Сбербанка Герман Греф оценил информацию СМИ о планах США ввести санкции против России, например, ограничить конвертирование рубля. Греф во вторник, 7 декабря, назвал подобную информацию «небылицами» и «несусветной чушью», отметив что такие ограничения со стороны США неосуществимы.

«Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — заявил глава Сбербанка журналистам.

Как добавил Греф, он не хочет комментировать подобные публикации, так как осуществить указанные ограничения будет нереально.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Соединенных Штатах и странах Европы рассматривают введение новых санкций против России на случай, если Москва нападет на Киев. Санкции включают в себя ограничение конвертации рубля.

Кроме того, в Штатах рассматривают возможность введения санкций против ряда крупных российских кредитных организаций, а также Российского фонда прямых инвестиций. Также обсуждалась возможность отключения России от SWIFT, однако в США признали, что это нанесет удар по гражданам страны.

Помимо этого, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, добавляет сайт «Газета.Ru».

Как в этот же день «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, если новые санкции США будут введены, это создаст сложности, так как российская экономика зависит от иностранных валют. Однако «очередное испытание» — это мотивация в сторону развития, уверен парламентарий.

Накануне канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы сдержать возможное вторжение России на Украину. Как уточнило СМИ, речь шла о санкциях против окружения российского лидера Владимира Путина и госдолга РФ.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.