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Диетолог назвала эффективные продукты для похудения

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Существуют пять продуктов, употребление которых поможет выглядеть лучше, а также снизить вес. Об этом изданию The Sun рассказала врач-диетолог, штатный эксперт бренда добавок для здорового питания Together Health Лола Биггс.

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Перечисленные специалистом продукты легко вводятся в рацион, помогают оставаться сытым и сохраняют уровень энергии. Желающим похудеть диетолог посоветовала употреблять куркуму.

«Куркума, являясь антиоксидантом, обладает противовоспалительным действием и усиливает выработку коллагена, она может помочь защитить нас от преждевременного замедления старения, способствовать заживлению кожи и обновлению клеток, а также улучшить кровообращение в коже, что позволяет доставлять питательные вещества в наши клетки», — отметила она.

Специю можно добавлять в чай, тофу или омлет. Также ею можно посыпать тушеные овощи. Прием куркумы два раза в день приводит к значительному снижению массы тела и уменьшению объемов окружности талии и бедер.

«Брокколи изобилует таким количеством витаминов и минералов, важных для здоровья кожи, включая витамины A, C и цинк, а также люэтином, немного похожим на бета-каротин, который помогает защитить вашу кожу от окислительного повреждения, которое может привести к тому, что ваша кожа станет сухой и морщинистой», — отметила Биггс.

Брокколи прекрасно подойдет желающим похудеть, так как содержит много клетчатки и является полезным углеводом. Этот вид капусты поддержит низкий уровень сахара в крови.

Третьим продуктом она назвала авокадо. В нем содержится витамин Е, поддерживающий здоровье мозга и борющийся со старением. Также авокадо содержит клетчатку, способствующую обмену веществ, что помогает похудеть.

Вишня, черника, черника, бузина и красная смородина богаты антиоксидантами, которые обладают особыми омолаживающими свойствами. Они низкокалорийны, снижают уровень артериального давления, что полезно для людей, сбрасывающих вес.

На пятом месте списка оказалась рыба. Лосось, форель, скумбрия и сардины богаты жирными кислотами Омега-3. Употребление жирной рыбы предотвращает потерю влаги и замедляет старение. Как заключила диетолог, для желающих сбросить лишний вес предпочтительнее употреблять рыбу, чем говядину или свинину.

6 декабря диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о способах здорового похудения к новогодним праздникам.За несколько недель, по его словам, можно сбросить два-три килограмма без вреда для здоровья.

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