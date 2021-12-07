Ученые рассказали о пользе пробежек для работы мозга

Ученые японского университета Цукуба провели исследование и пришли к выводу, что физическая активность оказывает положительное влияние на умственную деятельность и настроение человека. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

В частности, в своем исследовании специалисты выяснили, что на работу головного мозга хорошо влияет бег. Даже 10-минутная пробежка приводит к значительному усилению локального кровотока в различных областях префронтальной коры — участка, отвечающего за общение, достижение целей, скорость принятия решений, самоконтроль и ряд других когнитивных функций, пишет НСН.

Также физическая активность хорошо влияет на настроение. Ученые изучили состояние 26 здоровых мужчин и женщин, не занимавшихся бегом, отмечает «Ридус». Всех участников эксперимента распределили на две группы. Первая участвовала в десятиминутных пробежках, вторая группа являлась контрольной, пишет Life.Ru.

После этого испытуемые пришли тест Струпа, включающий в себя оценку инфракрасной спектроскопии, а также задания на сопоставление разных слов и цветов, отмечает телеканал «360». Специалисты измерили настроение добровольцев при помощи двумерной шкалы и установили, что у всех участников исследование поднялось настроение после тренировки, пишет Pravda.Ru.

Ранее в декабре журнал Science Advances сообщил, что американские ученые Медицинского колледжа Корнельского университета в ходе проведенных исследований выяснили, почему мозг потребляет так много энергии. Специалисты полагают, что это связано с синаптическими пузырьками, переносящими нейромедиаторы. Белки-транспортеры в их мембранах имеют очень низкий порог активации и могут начать работать, даже когда в этом нет необходимости.