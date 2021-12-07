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В Volvo рассказали о новинках для российского рынка

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Шведская компания Volvo в первом квартале 2022 года планирует начать продажи в России обновленного кроссовера XC60. Об этом 7 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Внешне от дорестайлинговой машины обновленный кроссовер Volvo XC60 можно отличить по измененной решетке радиатора, модернизированному переднему бамперу, а также по оригинальным колесным дискам.

Автомобиль также получил новый мультимедийный комплекс с операционной системой Android с доступом к фирменным приложениям Google и навигатором на базе картографического сервиса Google Maps.

Кроме того, обновленный Volvo XC60 оснастили усовершенствованным комплексом помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). В него входят различные датчики, радары и видеокамеры, которые контролируют обстановку вокруг автомобиля и помогают предотвратить потенциально опасные ситуации на трассе. Вся подробная информация о модели будет представлена перед началом продаж.

Кроме того, ориентировочно во втором квартале на российском рынке ожидается полностью электрический кроссовер XC40 Recharge. Автомобиль обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

7 июля сообщалось, что Volvo к 2030 году трансформируется в производителя электромобилей премиум-класса и мирового лидера в быстрорастущем электрическом премиум-сегменте.

Компания планирует выпускать автомобили, реальный запас хода которых вдвое больше по сравнению с нынешними электромобилями. К середине этого десятилетия Volvo собирается продать 1,2 млн автомобилей по всему миру, из которых как минимум половина будет полностью электрической.

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