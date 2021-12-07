Посольство США отметило потепление в отношениях Вашингтона и Москвы

Вашингтон и Москва добились прогресса по двусторонним вопросам. Об этом 7 декабря сообщили «РИА Новости» в американской дипмиссии.

«Как мы уже говорили, дипломатия — единственный ответственный способ разрешить тот потенциальный кризис, с которым мы с Россией столкнулись. Нам нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряженности», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Он отметил, что за последнее время удалось добиться прогресса в двусторонних вопросах.

«Надеемся и дальше двигаться в этом направлении», — сказал Ребхольц.

По его словам, Вашингтон еще более года назад проинформировал Москву о том, что российские дипломаты смогут работать в США не более трех лет. Дипломаты, которые должны будут уехать в 2022 году, уже проработали в США три года.

Он добавил, что такой подход США создаст больший паритет в работе дипломатических миссий, так как позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью.

«Это поможет облегчить постепенное восстановление наших дипломатических представительств, что необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — сказал он.

При этом Ребхольц подчеркнул, что данную меру в отношении российских дипломатов нельзя назвать высылкой.

«Хочу внести ясность: это не высылка. Правительство России было проинформировано, оно может прислать замену тем сотрудникам дипмиссий, которые уезжают из США», — пояснил представитель посольства США.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

29 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.