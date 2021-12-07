Нутрициолог назвала полезный для щитовидной железы продукт

Полезным продуктом для профилактики заболеваний щитовидной железы и улучшения работы мозга является морская капуста, в ней содержится высокое количество органического йода. Об этом рассказала во вторник, 7 декабря, нутрициолог Ольга Ковиненко.

Она также добавила, что морская капуста богата железом, магнием, цинком, хромом, жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами, в том числе, А и группы В, С, Е, D, K.

«Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки», -— отметила эксперт в беседе с «РИА Новости».

Ковиненко обратила внимание на то, что морская капуста не нуждается в консервантах и усилителях вкуса. В связи с этим, по словам нутрициолога, следует читать состав, напечатанный на баночке или упаковке продукта. Однако приобретать морскую капусту лучше всего в сухом виде, заключила специалист.

Накануне врач-диетолог Татьяна Разумовская заявила, что бананы противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Она уточнила, что зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и могут сыграть роль мочегонного.