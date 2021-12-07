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Определился лучший спидкубер планеты

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В эти выходные спидкуберы со всего мира сражались за победу в международном турнире Red Bull Rubik’s Cube. 4200 человек, представляющих 50 стран, приняли участие в отборочных этапах, а самые сильные спортсмены вышли в финал чемпионата.

Участники профессионального интеллектуального соревнования, которое проходило уже в четвертый раз, боролись в четырех категориях: «Скоростной спидкубинг», «Сборка одной рукой», а также «Женский спидкубинг» и «Рескрамбл».

Триумфатором мирового финала стал известный спидкубер Макс Парк. Он взял два золота в зачетах «Спидкубинг» (классическая сборка) и «Сборка одной рукой». 16-летний Томми Черри из США победил в соревнованиях по рескрамблу и установил новый рекорд Red Bull, молниеносно собрав кубик за 15,2 секунды, а Джульетта Себастьян стала первой в женском зачете. Рекордсменом по самой быстрой сборке стал Феликс Земдегс, которому удалось собрать кубик всего за 4,07 секунды. Российский участник Андрей Че вошел в десятку лучших с результатом 7,4 секунды.

Red Bull Rubik’s Cube — это крупнейший чемпионат по спидкубингу, где участники соревнуются один на один в четырех категориях. В этом году спидкуберы со всего мира попытались решить знаменитую головоломку со скоростью света, используя инновационное, полностью цифровое приложение Rubik’s Connected Cube для отслеживания поворотов и сборки.

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