Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров

Минтруд по поручению президента России подготовил предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в ходе правительственного часа в Госдуме во вторник, 7 декабря.

Он рассказал, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако инфляция по итогам 2021 года будет более высокой.

По словам Котякова, предложения подготовили в рамках дополнительного поручения российского лидера о необходимости предоставления «дополнительной компенсации высокой инфляции». В ближайшее время должны быть приняты соответствующие решения, добавил министр.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что властям страны нельзя отступать от принципа индексации пенсий быстрее инфляции, предложения по конкретным параметрам прорабатывают в кабмине, администрации, и Госдуме.

Комитет Госдумы по социальной политике заявил о готовности внести до конца года поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

В начале этого месяца глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев заявлял «Известиям», что введенная в России с 1 декабря индексация пенсионных выплат в первую очередь коснется пожилых людей, достигших к 30 ноября возраста 80 лет. По словам юриста, кроме основных пенсионных выплат им назначат фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 100% от нее, то есть более 6 тыс. рублей

Также индексация коснется граждан, которые вышли на пенсию после 31 июля 2021 года. Кроме того, на повышенные пенсии могут претендовать граждане, которые подали заявления на перерасчет. С 1 декабря на 1,5 тыс. рублей больше должны получать пенсионеры, предоставившие в Пенсионный фонд России документы, свидетельствующие о наличии у них стажа работы в сельской местности свыше 30 лет.