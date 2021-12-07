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Песков сообщил, что Пекин согласовал с МОК отсутствие официальных лиц на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) и китайская сторона давно согласовали ограничения по доступу на Игры официальных лиц, при этом запрет на участие спортсменов не налагался. Об этом 7 декабря заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления США о дипломатическом бойкоте предстоящей Олимпиаде в Пекине.

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Песков отметил, что Россия выступает за то, чтобы все спортсмены могли участвовать в соревнованиях, а идея Олимпиады была свободна от политики.

«Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Олимпиада пройдет с ними или без них. В остальном трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», — сказал Песков.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве, добавляет сайт «Газета.Ru».

Накануне Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации отметил, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай, как сообщалось, во вторник в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

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