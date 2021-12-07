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Чубайс предсказал масштабную трансформацию экономики России за 30 лет

Чубайс заявил, что Россию ждет масштабная трансформация экономики за 30 лет
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Экономике России в ближайшие 30 лет предстоит пройти период масштабной трансформации, подобные изменения затронут каждого человека и все сферы бизнеса. Об этом сообщил во вторник, 7 декабря, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его словам, в настоящее время общество находится на пороге начала масштабного процесса. Чубайс уточнил, что в данном случае речь идет об энергетических отраслях.

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«В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, — речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте», — отметил Чубайс.

Вместе с тем на форуме «Открытые инновации» он обратил внимание на то, что подобные изменения будут носить не косметический, а фундаментальный характер. Спецпредставитель президента РФ также добавил, что эти изменения затронут не только каждого человека, но и бизнес.

Ранее, 2 декабря, директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион заявила, что мобильная ядерная энергетика — это технология будущего. По ее словам, атомная энергетика является чистым источником энергии, что сейчас важно с точки зрения борьбы с изменением климата.

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