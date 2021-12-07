Ученые сравнили скорость распространения штаммов «Омикрон» и «Дельта»

Штамм коронавируса «Омикрон» может распространяться в два раза быстрее варианта «Дельта». Об этом 7 декабря сообщил южноафриканский портал News24.

Исследование провели ученые из команды Южноафриканского консорциума моделирования Covid-19. Его возглавил разработчик математических моделей Лондонской школы гигиены и тропической медицины Карл Пирсон, уточняется в сообщении.

Исследователи изучили случаи Covid в девяти провинциях ЮАР и оценили скорость распространения штамма «Омикрон». Оказалось, что она почти в 2,5 раза выше, чем у «Дельты».

Как отметил Пирсон, исследователи во всем мире смогут использовать эти данные, чтобы адекватно подготовиться к увеличению числа случаев заболевания уже в этом месяце.

На основании исследования предполагается, что штамм способен заразить в три-шесть раз больше людей, чем «Дельта», рассказал биолог-эволюционист из Католического университета Лёвена в Бельгии Том Венселирс.

При этом Пирсон уточнил, что исследователи не уверены, связано ли быстрое распространение «Омикрона» в первую очередь его заразностью или способностью поражать иммунную систему человека. Не установлено, приводит ли новый штамм к более тяжелому течению болезни по сравнению с его предыдущими разновидностями.

Российские специалисты высказывают разные мнение касательно нового штамма инфекции. Так, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков полагает, что не стоит строить слишком оптимистичных прогнозов относительно течения заболевания COVID-19 при штамме «Омикрон».

Он привел данные из ЮАР, по которым госпитализация пациентов с COVID-19 выросла более чем в 10 раз, но сократилось число пациентов с тяжелым течением болезни. Объяснил специалист это тем, что «Омикрон» таргетируется в основном на молодых людях.

Вирусолог, член-корреспондента РАН, заведующей лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков полагает, что «Омикрон», возможно, станет для человечества живой вакциной, об этом свидетельствует его сниженная патогенность.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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