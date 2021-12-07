Новогодняя аренда коттеджей подорожала в России на 15%

Аренда коттеджей на новогодние праздники в среднем по России подорожала на 15% за год — до 58 тыс. рублей за три новогодних дня с 31 декабря по 2 января. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое поступило в «Известия» во вторник, 7 декабря.

В Подмосковье в среднем арендовать коттедж (без учета элитного предложения) с 31 декабря по 2 января можно за 60–120 тыс. рублей за три дня. В пакет опций обычно входит мангал или барбекю-зона, часто баня, караоке, бильярд, кальян, спортивное оборудование — лыжи, санки, коньки. Самый дешевый дом сдается за 45 тыс. рублей. Это одноэтажный дом с мансардой в 85 км от МКАД, на террасе есть садовая мебель и мангал.

В Ленинградской области стоимость новогодней аренды коттеджей начинается от 35 тыс. рублей за три дня и в среднем составляет около 50–100 тыс. рублей. В Сочи и Ялте самые бюджетные варианты предлагаются по цене от 30–35 тыс. рублей за три дня и доходят до 100 тыс. рублей. В Геленджике, Анапе ставки составляют от 20 до 80 тыс. рублей, кроме элитных вариантов.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что отдыхающим нужно быть готовым к дополнительным тратам. Многие арендодатели берут залог в размере 20–50 тыс. рублей, который возвращается, если коттеджу и имуществу в нем не нанесено ущерба во время празднования. Кроме того, часто баня, сауна предоставляются за дополнительную плату.

По его словам, опытные арендаторы советуют выбирать новогодние коттеджи в сентябре, а бронировать — в октябре-ноябре. На начало декабря остается около 15-20% всего предложения аренды. Однако в последний месяц года в свободном доступе появляются варианты, бронирование которых отменено.

В ноябре 2020 в «Инком-Недвижимости» сообщали, что средняя стоимость аренды коттеджа достигала 98 700 рублей, дачи — 50 600 рублей.

В октябре 2021 года в международной консалтинговой компании Knight Frank рассказали, что по итогам III квартала на рынке высокобюджетной аренды коттеджей в Подмосковье стоимостью от 400 тыс. рублей в месяц объем предложения сократился за год на 12%. За аналогичный период прошлого года количество свободных лотов в подмосковной экспозиции составляло 156 штук, а за аналогичный период этого года их число снизилось до 138. Относительно II квартала 2021-го показатель снизился на 10%.

Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, заявил «Известиям», что из-за ситуации с коронавирусом многие граждане переходят на удаленную работу, что положительно сказывается на рынке купли-продажи и аренде загородной недвижимости.