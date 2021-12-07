Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Мир
Власти ЮАР запретили заболевшим штаммом «Омикрон» покидать страну
Политика
В ГД ответили на заявление США о политике «открытых дверей» по расширению НАТО
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

Недостроенную атомную электростанцию сносят в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подрядчик начал демонтаж здания реакторного отделения недостроенной атомной электростанции в крымском городе Щёлкино. Это один из самых сложных объектов на территории АЭС, отметил заместитель начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения министерства строительства Крыма Сергей Горбов.

Идут на свет: частные инвесторы поверили в атомную энергию
Эксперты оценили привлекательность урановых активов

«Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы по демонтажу всех объектов на площадке до 31 декабря 2022 года», – сказал Горбов.

Все полученные стройматериалы будут переработаны и использованы на других стройках региона, передает Крыминформ.

«В настоящее время уже произведён демонтаж одноячеистой дизельгенераторной станции, трехъячеистой дизельгенераторной станции и блочной насосной станции со степенью готовности 30%», – добавил Горбов.

Строительство атомной электростанции в Ленинском районе Крыма было приостановлено после аварии в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал 11 ноября, что в середине десятилетия в России появится действующий реактор четвертого поколения на свинцовом теплоносителе с замкнутым топливным циклом. По его словам, на сегодняшний день лучшие умы человечества в России и за рубежом работают над созданием замкнутого топливного цикла. Он позволит увеличить в сотни раз сырьевую базу за счет рециклирования, многократного возвращения в топливный цикл отработавшего ядерного топлива.

«Это фундаментальный прорыв, когда отработавшее топливо перестает быть отходом и становится сырьем для реакторов на быстрых нейтронах. <…> Такой проект реализуется в Северске», — сказал Алексей Лихачев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021