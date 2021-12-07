Недостроенную атомную электростанцию сносят в Крыму

Подрядчик начал демонтаж здания реакторного отделения недостроенной атомной электростанции в крымском городе Щёлкино. Это один из самых сложных объектов на территории АЭС, отметил заместитель начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения министерства строительства Крыма Сергей Горбов.

«Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы по демонтажу всех объектов на площадке до 31 декабря 2022 года», – сказал Горбов.

Все полученные стройматериалы будут переработаны и использованы на других стройках региона, передает Крыминформ.

«В настоящее время уже произведён демонтаж одноячеистой дизельгенераторной станции, трехъячеистой дизельгенераторной станции и блочной насосной станции со степенью готовности 30%», – добавил Горбов.

Строительство атомной электростанции в Ленинском районе Крыма было приостановлено после аварии в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал 11 ноября, что в середине десятилетия в России появится действующий реактор четвертого поколения на свинцовом теплоносителе с замкнутым топливным циклом. По его словам, на сегодняшний день лучшие умы человечества в России и за рубежом работают над созданием замкнутого топливного цикла. Он позволит увеличить в сотни раз сырьевую базу за счет рециклирования, многократного возвращения в топливный цикл отработавшего ядерного топлива.

«Это фундаментальный прорыв, когда отработавшее топливо перестает быть отходом и становится сырьем для реакторов на быстрых нейтронах. <…> Такой проект реализуется в Северске», — сказал Алексей Лихачев.