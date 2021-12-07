Почти 30 пешеходов погибли на дорогах Удмуртии в 2021 году

С начала 2021 года на дорогах Удмуртии 28 пешеходов погибли в результате ДТП. Количество жертв аварий увеличилось вдвое по сравнению с 2020 годом.

Всего на территории республики произошло 360 наездов на пешеходов, 48 из них — в ноябре. Травмы получил 341 человек, в том числе 85 детей. Об этом сообщает Udm-info.ru.

За последние сутки в Ижевске пострадали три человека. Все они переходили дорогу в неположенном месте. В больницы госпитализировали 75-летнюю женщину и девятилетнюю девочку.

В 2020 году на дорогах Удмуртии погибли 13 пешеходов, 281 человек получил травмы.

Ранее в московском ГИБДД назвали использование водителем телефона во время управления автомобилем частой причиной наезда на пешеходов в столице. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов использовать hands free и не вступать в переписки.