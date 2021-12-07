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Три дома признали объектами культурного наследия в Пятигорске

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Трем зданиям присвоили статус объектов культурного наследия в Пятигорске. Об этом сообщил сити-менеджер Дмитрий Ворошилов.

Особый статус получили Нижние Пушкинские ванны на проспекте Кирова, усадьба и особняк 1917 года на улице Козлова. Об этом сообщает NewsTracker. Решение о присвоении статуса было принято управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

«Работы по разработке государственной историко-культурной экспертизы по поручению губернатора Владимира Владимирова были проведены за счет средств регионального бюджета. Спасибо всем, кто помогает в работе по выявлению и постановке на учет нашего культурного наследия», — сказал Ворошилов.

Зоны охраны для зданий уже установлены.

Ранее специалисты признали памятником истории и культуры Пятигорский некрополь. Экспертиза также была профинансирована из краевого бюджета.

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