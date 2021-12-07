Женщина серьезно пострадала в результате наезда авто в Оренбуржье

В Бугурусланском районе Оренбургской области в результате наезда легкового автомобиля серьезно пострадала 42-летняя женщина. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла на 1-м км автодороги Бугуруслан – Абдулино недалеко от села Елатомка. По предварительным данным, 42-летняя местная жительница шла по правому краю проезжей части, когда ее сбила Daewoo Nexia под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы. Ее госпитализировали в местную больницу. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы, пишет 56orb.ru.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

7 декабря в Москве автомобиль сбил женщину и мужчину на остановке общественного транспорта. Водитель машины с места аварии скрылся.