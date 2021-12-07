Путин одобрил закон о бюджете на три года

Российский лидер Владимир Путин 7 декабря подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ во вторник был опубликован на федеральном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, в 2022 году доходы бюджета России составят 25,021 трлн рублей, а в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей.

В 2022 году на реализацию национальных проектов планируют потратить 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, а в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

В 2022 году расходы федерального бюджета по сравнения с 2019 годом увеличатся на 5,479 трлн рублей.

Бюджет сформировали исходя из прогнозируемого объема ВВП на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, 2023-й — 141,881 трлн, 2024-й — 151,513 трлн, а также уровня инфляции не выше 4% в год, дополняет сайт «Газета.Ru».

До этого, 1 декабря, Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы.

Документ включает финансирование адресной поддержки семей с детьми. В частности, закон предусматривает повышение по инициативе Путина прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года на 8,6% — до 13 90 руб., а прожиточный минимум на душу населения — до 12 654 руб.

Также в бюджет заложены дополнительные средства на развитие системы здравоохранения и образования, решение жилищных проблем россиян, ремонт автодорог, содействие занятости молодежи, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий.

Законопроект внесли в Госдуму 30 сентября. Отмечалось, что он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.