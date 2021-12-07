В Сети появились фото нового кроссовера Renault Austral

Издание Motor1 опубликовало 7 декабря фотографии нового кроссовера Renault Austral, который проходит испытания на дорогах Испании.

Отмечается, что автомобиль заменит в модельной линейке бренда другой кроссовер — Kadjar. Длина Renault Austral составит 4510 мм. В салоне смогут разместиться пять человек, включая водителя. Внешне кроссовер будет напоминать модели Arkana и Megane E-Tech.

В линейку двигателей войдут 1,3-литровые бензиновые моторы с турбонаддувом, действующие вместе с компактными вспомогательными электрическими агрегатами по схеме «умеренный гибрид». Кроме того, у модели будут версии с полноценными гибридными, а также с полностью электрическими силовыми установками.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, в 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.