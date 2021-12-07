Два человека погибли при пожаре в Ростовской области

Тела двух человек обнаружили на месте пожара в Ростовской области. Специалисты устанавливают личности погибших и причину возгорания.

Пожар произошел в ночь на 7 декабря в Октябрьском районе. В хуторе Новопавловка загорелся частный дом площадью 120 кв. м. В ликвидации горения участвовали 11 спасателей и четыре единицы техники, пишет RostovGazeta.

Полностью ликвидировать пожар удалось меньше чем за час. В сгоревших помещениях обнаружены тела двух человек.

Днем ранее сообщалось о пожаре в деревянном доме в Красноярском крае, в результате которого погибли двое детей. По данным следствия, в здании проживала многодетная семья. Пожар произошел, когда мать затопила печь. Возбуждено уголовное дело.