Суд отменил приговор устроившим перестрелку в «Москва-Сити»

Решением московского суда приговор, вынесенный спортсменам Эльдару Хамидову и Магомеду Исмаилову по резонансному делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году, был отменен. Об этом во вторник, 7 ноября, РЕН ТВ сообщил адвокат одного из фигурантов Алхас Абгаджава.

«Приговор Пресненского суда отменен и направлен на новое рассмотрение», — добавил Абгаджава.

14 мая коллегия присяжных признала Исмаилова и Хамидова виновными, они были приговорены к 16 и 15 годам колонии строгого режима (соответственно).

Хамидов был признан виновным в хулиганстве с применением оружия, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия. Исмаилова осудили по тем же статьям Уголовного кодекса РФ, а также по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение оружия»).

В результате перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» 17 ноября 2017 года завязалась драка, которая закончилась стрельбой. Тогда были ранены два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии, а также пострадали шесть охранников, один из которых позднее умер.

Отмечалось, что причиной конфликта стала парковка автомобиля.