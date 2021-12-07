Иммунолог прокомментировал сравнение штамма «Омикрон» с «живой вакциной»

Не стоит строить слишком оптимистичных прогнозов относительно течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», считает иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков. Об этом он заявил во вторник, 7 декабря, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова вирусолога, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петра Чумакова о том, что «Омикрон», возможно, станет для человечества живой вакциной, об этом свидетельствует его сниженная патогенность. По его словам, из-за нового штамма, вероятно, больше не будет необходимости вводить локдауны.

Как отметил Крючков, те африканские данные, на которых основываются специалисты с оптимистичным подходом, «мягко говоря несостоятельны».

«Не надо поддаваться необузданному оптимизму. Мы все хотим ему поддаться, потому что всем надоела эта ситуация и все ждут, когда появится очень заразный и очень ослабленный с точки зрения патогенности штамм или линия вируса. Вопрос только когда это случится?» — сказал вирусолог.

Он привел данные из ЮАР, согласно которым за последние три недели госпитализация пациентов с COVID-19 выросла более чем в 10 раз. При этом, количество пациентов с тяжелым течением болезни сократилось, однако Крючков подчеркнул, что это обусловлено тем, что «Омикрон» таргетируется в основном на молодых людях.

«Это не значит, что в ближайшее время штамм не сможет «постареть» <...> Возможно, что этот штамм окажется более легким? Возможно. Для того, чтобы делать выводы, нужно располагать данными. Те данные, которые есть, не позволяют утверждать, что штамм легкий», — добавил иммунолог.

Крючков предположил, что оптимистичные гипотезы высказываются с целью, чтобы не портить населению настроение перед новогодними праздниками, однако выразил мнение, что сейчас необходимо обратить внимание людей на распространение не менее патогенного штамма.

Кроме того, эксперт призвал вакцинироваться или ревакцинироваться сейчас, а не ждать модификации вакцин.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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