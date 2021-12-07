Ремонт двух мостов завершили в Удмуртии

В Удмуртии завершили ремонт мостов через реки Лекма и Армязь. На объектах уже возобновили движение транспорта.

Ремонт моста на дороге Глазов — Юкаменское стартовал в сентябре 2021 года. У сооружения протяженностью 45 м были разрушены плиты на месте соединения моста с насыпью дороги. Рабочие заменили плиты, обновили гидроизоляцию полотна и опорные части балок. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Кроме того, дорожники уложили новый асфальт и восстановили консоли тротуаров. Во время ремонта проведена очистка русла реки.

Также проведен ремонт моста на дороге Камбарка-Ершовка. Рабочие восстановили несущие опоры, уложили плиты пролетных строений и заменили 58 м гравийного покрытия на асфальт.

До конца 2021 года планируется сдать в эксплуатацию еще четыре моста в республике. Работы продолжаются на переправе через реку Юнда в Балезинском районе и на путепроводе на участке Каменное — река Иж — Можгинский тракт.