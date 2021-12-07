В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова во вторник, 7 декабря, прокомментировала объяснение США дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине.

Парламентарий в беседе с «Думой ТВ» отметила, что смысл подобных бойкотов заключается в том, что президент страны и ряд высокопоставленных чиновников не поедут на мероприятие.

«Тут надо понимать, что спортсменам вообще, конечно, всегда приятно, когда президент страны приезжает и поддерживает. Но мы же понимаем, что если он и не приедет, то спортсмены от этого хуже не выступят и для олимпийских игр это ничего не поменяет», — объяснила она.

Целью таких действия США является демонстрация Китаю своего к нему отношения, уверена Журова.

Накануне Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации отметил, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай, как сообщалось, во вторник в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя, 7 декабря, сложившуюся ситуацию, заявил, что Москва выступает за то, чтобы политика не затрагивала идеи олимпизма. При этом он отметил, что в настоящее время трудно сказать, в какой степени это действительно бойкот, поскольку Олимпийские игры проходят в жестких условиях, связанных с коронавирусными ограничениями.

Президент США Джо Байден в ноябре заявил журналистам, что оценивает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Китае, поскольку законодатели-демократы и республиканцы, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, выступили за эту меру в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

В том же месяце американский лидер на вопрос журналиста из пула Белого дома, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, ответил: «Я и есть делегация».

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В Кремле возможный дипломатический бойкот США зимней Олимпиады – 2022 в Пекине оценили негативно.