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Более 1 млн детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

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В Московской области прививку от гриппа сделали более 1 млн детей. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, грипп является опасным заболеванием, осложнения которого «могут привести к печальным последствиям». Единственным способом защититься для детей и взрослых является вакцинация. Она отметила, что прививки сделали уже больше миллиона детей, а это 95% от общего плана по вакцинации детей от гриппа, отмечает телеканал «360».

Вакцинируют детей от гриппа в школах, детских садах и поликлиниках, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 7 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что более 59,46 млн россиян сделали в текущем сезоне прививку от гриппа.

При этом, согласно федеральной службе, эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах России.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых и подростков.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

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