Заболеваемость ОРВИ выросла на 35% среди детей в Новгородской области

В Новгородской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детского населения. При этом жители региона стали реже болеть гриппом.

По словам главного санитарного врача Новгородской области Елены Никифоровой, среди совокупного детского населения заболеваемость выросла на 35%. Основной рост наблюдается в возрастной группе 7-14 лет, пишет ИА FlashNord.

За неделю коронавирус выявили более чем у 1,6 тыс. жителей региона.

По последним данным, прививку против гриппа поставили свыше 59,46 млн россиян, что составляет 40,7% от численности населения страны. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах.