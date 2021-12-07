Дорожные службы перешли в усиленный режим работы в Рязанской области

Дорожные службы перешли на усиленный режим работы в связи с сильным снегопадом в Рязанской области. В расчистке и обработке дорог региона задействованы 316 единиц техники.

В первую очередь работы ведутся на трассах с интенсивным движением. По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, обработка проводится в несколько циклов. Об этом пишет 62INFO.RU.

Специалисты ведут мониторинг ситуации, при необходимости на дороги будет выведена дополнительная техника.

Минтранс просит автомобилистов снизить скорость движения, избегать резких маневров и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Ранее сообщалось, что усиленный режим работы ввели коммунальные службы Московской области. В уборке снега задействованы 1,5 тыс. машин и около 17 тыс. дворников.