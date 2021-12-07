Песков оценил решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

Москва выступает за то, чтобы политика не затрагивала идеи олимпизма. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«Главное в плане Олимпиады, чтобы спортсменов ничего не касалось. Мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, олимпийскую семью и идеи олимпизма. Об этом неоднократно говорил [президент РФ Владимир] Путин. Что касается этого случая, американские спортсмены смогут принять участие соревнованиях, Олимпиада пройдет с ними или без них», — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что в настоящее время трудно сказать, в какой степени это действительно бойкот, поскольку Олимпийские игры проходят в жестких условиях, связанных с коронавирусными ограничениями.

«Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады, уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», — заключил он.

Ранее в этот день Китай сделал строгое представление США и заявил, что примет решительные меры в ответ на дипломатический бойкот. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия Соединенных Штатов всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, «учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». При этом американские спортсмены на соревнования приедут.

В правительстве Китая назвали решение Соединенных Штатов о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине показным шагом и политической манипуляцией.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

На следующий день стало известно о том, что Новая Зеландия не будет представлена «на уровне министров» на Олимпиаде-2022. Решение было вызвано не объявленным ранее бойкотом со стороны США, а опасениями в связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, отметили власти страны.

Как сообщила газета The Washington Post, власти Великобритании пока не приняли решение о возможном бойкоте Игр. Также об изучении такого сценария объявили и власти Канады.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.