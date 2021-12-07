Шесть партий войдут в состав парламента Киргизии по итогам выборов

Шесть партий войдут в состав парламента Киргизии по итогам прошедших 28 ноября парламентских выборов. Такие сведения опубликованы во вторник, 7 декабря, на сайте Центризбиркома страны после того, как были обработаны 100% итоговых протоколов со всех 2 494 избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, барьер в 5% преодолевают три провластные партии — «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна - Кыргызстан»), «Ишеним» («Доверие»), «Ынтымак» («Гармония»), оппозиционная «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), а, кроме того: центристские «Ыйман Нуру» («Свет веры») и «Альянс».

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается сроком на пять лет.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что выборы в Киргизии прошли в штатном режиме. По словам министра внутренних дел страны Улана Ниязбекова, впервые в истории они состоялись согласно требованиям и нормам законодательства.

26 ноября, спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении попытки госпереворота. По данным правоохранителей, злоумышленники после воскресных парламентских выборов планировали организовать массовые протесты с захватом власти в дальнейшем. Для этих целей группировка собрала около 1 тыс. молодых людей.

29 августа, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении выборов депутатов парламента республики 28 ноября.