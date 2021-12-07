Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях

Разговор президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена состоится, несмотря на заявления о санкциях, которые были сделаны американской стороной накануне. Об этом 7 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Смысл есть разговаривать в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимно уважительным <…> Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения», — сказал Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что Москва не ждет от предстоящих переговоров «прорывов».

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная и требует личного обсуждения на высшем уровне», — сказал Песков.

Сообщается, что Кремль фиксирует усиление напряженности в риторике, а также огромное количество «уток» и вбросов в СМИ в преддверии переговоров президентов. Однако Москва призывает коллег сохранять трезвость ума, заявил Песков. Он добавил, что президенты «все-таки никогда не говорят исходя из эмоционального настроя».

«Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов», — подчеркнул Песков.

Также он сказал, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых антироссийских санкций, о которых заявляли зарубежные СМИ.

«Я не стал бы на это (сообщения прессы о якобы возможных новых санкциях против Москвы — прим. Ред.) реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений [от] Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ назвал лишенными здравого смысла прозвучавшие из Вашингтона заявления о том, что США в случае «вторжения» РФ на Украину окажет военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО.

«Очень много эмоциональных заявлений. Эти заявления дезориентированные, они лишены здравого подхода. Очевидно, что если два президента идут на переговоры, они нацелены на решение вопроса, а не нацелены заводить дела в тупик», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин неоднократно говорил, что РФ хочет достичь хороших отношений с США и ни на кого не собирается нападать.

Переговоры российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря.

6 декабря представитель Белого дома заявил, что Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры, которые будут применены в случае «крупной российской военной эскалации» на Украине.

В тот же день источники телеканала CNN сообщили о возможных новых санкциях США против России. Речь идет о рестрикциях в отношении некоторых предприятий и физических лиц.

Кроме того, санкции могут затронуть российский суверенный долг. Также новые ограничения могут включать исключение страны из системы SWIFT.