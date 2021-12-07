Задержан брат заподозренного в хищении экс-главы Калининского района Петербурга

Правоохранители в Ленинградской области во вторник, 7 декабря, задержали брата бывшего главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова.

По данным «Известий», следователи проводят обыски в его доме в Одинцовском районе Московской области.

Ранее в этот день был задержан и сам Громов. Уточнялось, что чиновник подозревается в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, речь идет о периоде, когда Громов занимал пост главы комитета по информатизации.

Накануне он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его просьбу удовлетворил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На должность главы Калининского района Громова назначили 12 ноября. До этого он пять лет занимал пост руководителя администрации Петроградского района. Ранее работал председателем комитета по информатизации и связи.