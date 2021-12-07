Площадки для сбора мусора оборудуют камерами в Симферополе

Камеры видеонаблюдения установят на проблемных участках сбора мусора в Симферополе. Соответствующее распоряжение дал глава городской администрации Валентин Демидов.

По данным мэрии, в Симферополе порядка 100 площадок, на которых люди регулярно сбрасывают крупногабаритный и строительный мусор. В дальнейшем вокруг образуются стихийные свалки, пишет ИА «Крыминформ».

Камеры видеонаблюдения уже были установлены в Ялте на нескольких контейнерных площадках. Специалисты следят за уровнем загрязнения и предотвращают складирование отходов. Камеры работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область планирует приобрести почти 800 контейнеров для раздельного сбора мусора. Регион получил на эти цели 11,5 млн рублей.