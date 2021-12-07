Два годовалых ребенка пострадали в ДТП в Калужской области

В Обнинске (Калужская область) девочки 2020 и 2021 годов рождения пострадали при столкновении двух машин. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на автодороге М-3 «Украина». По данным газеты «Весть», автомобиль ВАЗ-2105 столкнулся с Audi. Дети находились в салоне иномарки. Девочек госпитализировали.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли девять человек и три единицы техники.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Волжском районе Самарской области. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель машины «ВАЗ» скончался на месте, трое его пассажиров госпитализированы.