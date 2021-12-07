В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление

Инициаторы санкционного давления на Белоруссию не достигнут своих целей, когда за ней стоит союзник в лице России. Об этом 7 декабря заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Уверен, что наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют. Потому что это происходит вопреки интересам белорусского народа. Кроме того, мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника — Российской Федерации. Вместе мы в состоянии выдержать любое давление», — сказал он на встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Днем ранее Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из западных стран. Меры были приняты в ответ на новые санкции со стороны этих государств.

До этого, 4 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

В санкционный список США, объявленный 2 декабря, вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа». Головченко заявил, что список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев.