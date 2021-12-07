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В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
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В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление

Премьер-министр Белоруссии Головченко: вместе с Россией мы можем выдержать любое давление
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Инициаторы санкционного давления на Белоруссию не достигнут своих целей, когда за ней стоит союзник в лице России. Об этом 7 декабря заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

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«Уверен, что наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют. Потому что это происходит вопреки интересам белорусского народа. Кроме того, мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника — Российской Федерации. Вместе мы в состоянии выдержать любое давление», — сказал он на встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Днем ранее Белоруссия запретила ввоз ряда товаров из западных стран. Меры были приняты в ответ на новые санкции со стороны этих государств.

До этого, 4 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

В санкционный список США, объявленный 2 декабря, вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа». Головченко заявил, что список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев.

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