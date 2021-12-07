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Мужчина погиб при пожаре в деревне в Липецкой области

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В Добринском районе Липецкой области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в дереве Большие Отрожки. В огне погиб 62-летний мужчина. Дом был уничтожен полностью.

Предварительной причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание в электропроводке.

Всего за сутки в регионе зафиксировано шесть пожаров. Один из них произошел утром 6 декабря в селе Ярлуково Грязинского района. Причиной стал поджог. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. В тушении были задействованы два отделения пожарной охраны.

Ранее в декабре заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о действиях при пожаре. По его словам, при возгорании в квартире, особенно если человек отрезан от выхода огнем, надо максимально оповестить об этом близких или спасателей. В самом крайнем случае надо воспользоваться выходом на балкон и привлечь к себе внимание, отметил спасатель. Можно дышать через хлопчатобумажную намоченную ткань, а также через подушку не из синтетического материала.

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