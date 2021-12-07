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Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

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Все коммунальные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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По его словам, в уборке снега задействованы 1,5 тыс. машин и около 17 тыс. дворников. Он напомнил, что ночью на Подмосковье обрушился сильнейший за последние 70 лет снегопад.

К очистке дорожек и общественных мест в регионе коммунальщики приступили в шесть утра, также они проводят обработку их ото льда.

Снегопад в регионе продолжается, также наблюдается усиление ветра, порывы которого достигают местами 15 м/с, отмечает телеканал «360». Во вторник в Московском регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Пешеходов призвали быть особо осторожными и внимательными.

В подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры рассказали, что из-за обильного снегопада дорожные службы также были переведены на усиленный режим работы. Для борьбы с непогодой на дороги выведено более 2,2 тыс. единиц спецтехники и свыше 3 тыс. рабочих, отмечает РИАМО. В приоритетном порядке в регионе обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения, маршруты следования пассажирского транспорта, потенциально опасные участки дорог и тротуары.

Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, всего для безопасного содержания дорог региона зимой подготовлено свыше 3,8 тыс. единиц спецтехники. При необходимости вся техника будет выведена. Он добавил, что с утра 7 декабря было обработано более 17 тыс. км дорог, пишет агентство городских новостей «Москва».

Всех участников дорожного движения призвали к соблюдению правил, на дорогах ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации. Автомобилистов попросили отказаться от поездок на личной машине, особенно в часы пик.

Ранее 7 декабря мощнейший за последние 70 лет снегопад пошел в Москве. За последние насколько часов в столице образовались 15-сантиметровые сугробы, а видимость на дороге сильно ухудшилась.

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