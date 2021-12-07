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Помещения маневренного фонда отремонтируют в Томске за 3,7 млн рублей

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Власти Томска направят свыше 3,7 млн рублей на ремонт маневренного фонда. Данной суммы хватит на обновление 13 помещений, а также на содержание пустующих помещений.

По данным городской администрации, в Томске имеется 349 муниципальных помещений маневренного фонда, 92 из них пустуют. Об этом пишет РИА «Томск». В 2022 году на подпрограмму «Создание маневренного жилищного фонда» муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» выделят свыше 3,7 млн рублей за счет средств местного бюджета.

Средства пойдут на капитальный и текущий ремонт двух помещений в Советском районе, пяти помещений в Кировском районе, двух помещений в Ленинском районе и четырех — в Октябрьском районе. Кроме того, будет оплачено теплоснабжение пустующих помещений.

Маневренный фонд предоставляется для временного пребывания жителям аварийных домов, а также зданий, пострадавших в результате пожаров или других происшествий.

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