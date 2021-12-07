В WebMoney назвали неожиданностью приостановку ЦБ переводов системы

Предписание Банка России о приостановке для международной системы денежных переводов WebMoney с 7 декабря на шесть месяцев переводов средств и пополнений P- и R-кошельков стало неожиданностью для компании. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе системы во вторник, 7 декабря.

Там отметили, что WebMoney в течение 23 лет работает в России «в строгом соответствии с требованиями законодательства», что касается и операций в обслуживающем систему Консервативном коммерческом банке (АО Банк «ККБ»).

«Существенных нарушений, обосновывающих применение таких жестких мер (обычно это связано с выводом капитала, платежами в адрес недолжных получателей или недостатками в борьбе с недобросовестным использованием), по нашему мнению, у нас нет и не было», — подчеркнули там.

В пресс-службе отметили, что не могут комментировать позицию регулятора, тем более причины, по которым он принимает решения.

«Однако, насколько нам известно, в качестве основания для вводимых ограничений обозначены формальные замечания. В любом случае, предписание банком получено и исполнено, несмотря на отведенный срок менее суток», — сообщили там.

Накануне Центробанк выдал предписания расчетному банку WebMoney — «ККБ», которое вступило в силу 7 декабря. Указывалось, что участники системы не смогут совершать операции пополнения, обмена и перевода по P- и R-кошелькам, открытым в рублях. Вывести деньги с таких кошельков теперь можно будет только через систему быстрых платежей (СБП) регулятора.

12 января этого года ЦБ на полгода запрещал работу «ЮMoney» с компаниями-нерезидентами. Частично запрет сняли в марте, полностью возобновили работу с компаниями-нерезидентами в июле.

В июне аналогичный запрет сняли с международной системы Qiwi. Представители электронных кошельков называли такие запреты трендом на усиление контроля за трансграничными платежами. Таким образом регулятор ужесточает надзор за криптовалютой и борется с нелегальными казино, указывали эксперты.