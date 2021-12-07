Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне заявлений о санкциях
Мир
Власти ЮАР запретили заболевшим штаммом «Омикрон» покидать страну
Политика
В ГД ответили на заявление США о политике «открытых дверей» по расширению НАТО
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

В WebMoney назвали неожиданностью приостановку ЦБ переводов системы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предписание Банка России о приостановке для международной системы денежных переводов WebMoney с 7 декабря на шесть месяцев переводов средств и пополнений P- и R-кошельков стало неожиданностью для компании. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе системы во вторник, 7 декабря.

Безграничные траты: «ЮMoney» возобновила работу с зарубежными компаниями
Могут ли электронные кошельки столкнуться с новыми ограничениями ЦБ

Там отметили, что WebMoney в течение 23 лет работает в России «в строгом соответствии с требованиями законодательства», что касается и операций в обслуживающем систему Консервативном коммерческом банке (АО Банк «ККБ»).

«Существенных нарушений, обосновывающих применение таких жестких мер (обычно это связано с выводом капитала, платежами в адрес недолжных получателей или недостатками в борьбе с недобросовестным использованием), по нашему мнению, у нас нет и не было», — подчеркнули там.

В пресс-службе отметили, что не могут комментировать позицию регулятора, тем более причины, по которым он принимает решения.

«Однако, насколько нам известно, в качестве основания для вводимых ограничений обозначены формальные замечания. В любом случае, предписание банком получено и исполнено, несмотря на отведенный срок менее суток», — сообщили там.

Накануне Центробанк выдал предписания расчетному банку WebMoney — «ККБ», которое вступило в силу 7 декабря. Указывалось, что участники системы не смогут совершать операции пополнения, обмена и перевода по P- и R-кошелькам, открытым в рублях. Вывести деньги с таких кошельков теперь можно будет только через систему быстрых платежей (СБП) регулятора.

12 января этого года ЦБ на полгода запрещал работу «ЮMoney» с компаниями-нерезидентами. Частично запрет сняли в марте, полностью возобновили работу с компаниями-нерезидентами в июле.

В июне аналогичный запрет сняли с международной системы Qiwi. Представители электронных кошельков называли такие запреты трендом на усиление контроля за трансграничными платежами. Таким образом регулятор ужесточает надзор за криптовалютой и борется с нелегальными казино, указывали эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021