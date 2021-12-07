В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Впервые с 14 октября число подтвержденных случаев COVID-19 в России менее 32 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 7 декабря, на сайте стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381) и Московской области (2208). Отмечается также, что общее количество инфицированных увеличилось до 9 864 845 человек.

По данным оперштаба, число смертей возросло за сутки на 1 182 против 1 184 днем ранее и составило 283 644 случая.

6 декабря терапевт Сергей Терапевт перечислил показания для вызова скорой помощи при COVID-19. По словам врача, COVID-19 чаще всего сопровождается такими симптомами, как ухудшение общего самочувствия, повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, другие катаральные и респираторные симптомы: боль в горле, насморк, отсутствие обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, боль в мышцах, головная боль, диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение и другие.

5 декабря генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля.

3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. По ее словам, необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.