В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о защите белых медведей

8 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Белые медведи — способы спасения медвежат в условиях активного освоения Арктики».

Почему белые медведи в последнее время всё чаще выходят к людям? Как глобальное потепление влияет на выживаемость животных? Существует ли проблема нехватки корма на территориях обитания? Как защитить медвежат от браконьеров? Каковы риски полного вымирания вида в ближайшие годы? Какими должны быть оптимальные условия содержания белых медведей в неволе?

Участники:

Амирхан Амирханов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

Варвара Семенова, главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России;

Марина Галещук, ведущий специалист Московского зоопарка, координатор европейской популяционной программы по белым медведям (ЕЕР);

Ирина Вощанова, научный сотрудник сектора научных исследований Московского зоопарка.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Высокая смертность медвежат негативно влияет на популяцию и ставит под угрозу существование вида.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.