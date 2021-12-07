Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

Президент России Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом не собирается предлагать ему присоединиться к «нормандской четверке», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Также официальный представитель Кремля отметил, что эффективность «нормандского формата» остается скромной из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения.

Кроме того, Песков отметил, что переговоры лидеров двух стран не ограничены по времени — они смогут разговаривать столько, сколько потребуется, пишет сайт «Газета.Ru».

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп оценил предстоящий разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Трамп назвал переговоры «неравным матчем» для Вашингтона.

Также Трамп заявил, что он всегда действовал по отношению к Москве и Пекину более жестко, чем нынешний американский лидер.

Как 6 декабря рассказали в администрации президента США, Байден после разговора с Путиным проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя американской администрации, Байден сообщит Зеленскому о содержании его беседы с Путиным и проведет консультации с ним.

В тот же день лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между Россией и Украиной, а также выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате». Политики призвали уважать украинский суверенитет, а также «выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе». Также лидеры договорились снова обсудить ситуацию после переговоров Путина и Байдена.