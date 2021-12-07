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В МИЦ «Известия» обсудят влияние распада СССР на современную Россию

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8 декабря в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Распад СССР: 30 лет спустя».

Как распад СССР повлиял на современную Россию и мир? Неизбежна ли была гибель СССР? Насколько верно трактуются события 1991 года в России? Какой была реальная политическая повестка лета–декабря 1991 года? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти?

Участники:

  • Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории РАН;
  • Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований;
  • Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк» (онлайн);
  • Евгений Спицын, историк, публицист, автор учебников и курсов лекций по истории России (онлайн).

30 лет назад, 8 декабря 1991 года, главы трех республик, основателей СССР — Белоруссии, России и Украины, — в Беловежской пуще констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По выражению Б.Н. Ельцина, Беловежское соглашение не распускало СССР, а лишь констатировало его фактический к тому моменту распад.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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