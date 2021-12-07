Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards
Организаторы первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards - дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили шорт-лист номинантов.
Отбор финалистов Премии проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Члены Экспертного совета, представляющие различные креативные отрасли, определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях.
Шорт-лист номинантов Russian Creative Awards:
Номинация «Креативный регион»
- г. Москва
- Ульяновская область
- г. Нижний Новгород
- Республика Саха (Якутия)
- ХМАО-Югра
Номинация «Продюсер года» в сфере КИ
- Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta (г. Москва)
- Ян Кожан, основатель и директор АНО «Агентство развития Сысерти» (г. Екатеринбург)
- Алиса Прудникова, историк искусства, куратор, глава дирекции по региональному развитию ГЦСИ (г. Москва)
- Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» (г. Москва)
- Инна Яркова, директор фонда поддержки современного искусства «Живой город» (г. Казань)
Номинация «Менеджер года» - управленец года в сфере КИ
- Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России
- Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы»
- Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино»
- Владимир Урин, генеральный директор Большого театра
- Тереза Мавика, арт-менеджер, искусствовед, сооснователь и генеральный директор российского фонда поддержки современного искусства V-A-C
Номинация «Меценат» в сфере КИ (компания или человек)
- Фонд развития интернет-инициатив
- Фонд «Искусство, наука и спорт»
- Фонд V-A-C
- Корпорация «Ростех»
- Фонд «Собрание»
Номинация «Стартап/Прорыв в сфере КИ»
- «Вызов. Первые в космосе»
- Team Spirit
- Маркетплейс Kazanexpres
- DriveCast
- Wizart Animation
Номинация «Креаполис», креативное пространство/кластер
- Национальная библиотека республики Татарстан (г. Казань)
- ГЭС-2 (г.Москва)
- Общественное культурно-деловое пространство «Севкабель порт» (г. Санкт-Петербург)
- Центр дизайна «Артплэй» (г. Москва)
- ЦСИ «Типография» (г. Краснодар)
Номинация «Образование в креативных индустриях»
- Skillbox
- Universal University
- Российское общество «Знание»
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- GeekBrains
Номинация «Лучший креативный проект индустриального сектора»
- Арт-резиденция 6-Уральской биеннале современного искусства (Магнезит)
- Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково)
- Фильм «Полимеры» (компания Сибур)
- Мастерская «Кудесы», г. Великий Новгород
- Выставочный проект Московского музея дизайна «Фантастик пластик»
Номинация «Новый культурный код»
- Misha Most
- Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ»
- Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки — Ural Music Night»
- Уральская индустриальная биеннале современного искусства
- BY Baba Yaga
Номинация «Коллаборация года»
- Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters
- Проект «АРТ-школа цифровизации искусства»
- Социальный проект «С новым другом» (телеканал СТС Love и Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна»)
- Проект «Ассоциация участников индустрии моды»
- Туристический бренд России (АБКР)
По словам заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, в этом году Национальная премия проводится впервые и очень важно, что все номинации кросс-отраслевые. "В рамках премии Russian Creative Awards определяются победители в таких номинациях, как "Новый культурный код", "Креативный регион года" и многих других. Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий", - отметила заместитель министра.
Завершающим этапом определения победителей Премии станет работа Большого Жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря.
Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье». Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте Премии и в официальном сообществе ВКонтакте.
Узнать подробнее о Премии, а также ознакомиться с полным составом экспертного совета и Большого жюри можно на сайте.