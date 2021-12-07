Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards

Организаторы первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards - дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили шорт-лист номинантов.

Отбор финалистов Премии проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Члены Экспертного совета, представляющие различные креативные отрасли, определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях.

Шорт-лист номинантов Russian Creative Awards:

Номинация «Креативный регион»

г. Москва Ульяновская область г. Нижний Новгород Республика Саха (Якутия) ХМАО-Югра

Номинация «Продюсер года» в сфере КИ

Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta (г. Москва) Ян Кожан, основатель и директор АНО «Агентство развития Сысерти» (г. Екатеринбург) Алиса Прудникова, историк искусства, куратор, глава дирекции по региональному развитию ГЦСИ (г. Москва) Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» (г. Москва) Инна Яркова, директор фонда поддержки современного искусства «Живой город» (г. Казань)

Номинация «Менеджер года» - управленец года в сфере КИ

Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Евгения Маркова, генеральный директор «Роскино» Владимир Урин, генеральный директор Большого театра Тереза Мавика, арт-менеджер, искусствовед, сооснователь и генеральный директор российского фонда поддержки современного искусства V-A-C

Номинация «Меценат» в сфере КИ (компания или человек)

Фонд развития интернет-инициатив Фонд «Искусство, наука и спорт» Фонд V-A-C Корпорация «Ростех» Фонд «Собрание»

Номинация «Стартап/Прорыв в сфере КИ»

«Вызов. Первые в космосе» Team Spirit Маркетплейс Kazanexpres DriveCast Wizart Animation

Номинация «Креаполис», креативное пространство/кластер

Национальная библиотека республики Татарстан (г. Казань) ГЭС-2 (г.Москва) Общественное культурно-деловое пространство «Севкабель порт» (г. Санкт-Петербург) Центр дизайна «Артплэй» (г. Москва) ЦСИ «Типография» (г. Краснодар)

Номинация «Образование в креативных индустриях»

Skillbox Universal University Российское общество «Знание» Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» GeekBrains

Номинация «Лучший креативный проект индустриального сектора»

Арт-резиденция 6-Уральской биеннале современного искусства (Магнезит) Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково) Фильм «Полимеры» (компания Сибур) Мастерская «Кудесы», г. Великий Новгород Выставочный проект Московского музея дизайна «Фантастик пластик»

Номинация «Новый культурный код»

Misha Most Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ» Международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки — Ural Music Night» Уральская индустриальная биеннале современного искусства BY Baba Yaga

Номинация «Коллаборация года»

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters Проект «АРТ-школа цифровизации искусства» Социальный проект «С новым другом» (телеканал СТС Love и Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна») Проект «Ассоциация участников индустрии моды» Туристический бренд России (АБКР)

По словам заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, в этом году Национальная премия проводится впервые и очень важно, что все номинации кросс-отраслевые. "В рамках премии Russian Creative Awards определяются победители в таких номинациях, как "Новый культурный код", "Креативный регион года" и многих других. Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий", - отметила заместитель министра.

Завершающим этапом определения победителей Премии станет работа Большого Жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье». Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте Премии и в официальном сообществе ВКонтакте.

Узнать подробнее о Премии, а также ознакомиться с полным составом экспертного совета и Большого жюри можно на сайте.